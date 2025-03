Cano: “El Gobierno debe garantizar que la venta de EDET no termine siendo una estafa para los tucumanos”

Al mismo tiempo, el legislador propuso aprovechar esta coyuntura como una posibilidad de mejora: “La venta puede ser una oportunidad, siempre y cuando el nuevo grupo que se haga cargo cumpla con tres condiciones básicas: (a) respetar el plan de inversiones para mejorar el servicio a los usuarios, (b) ponerse al día con CAMMESA y no generar nuevas deudas, y (c) no usar el dinero que pagan los tucumanos para financiar otros negocios energéticos o financieros ajenos a la provincia”.