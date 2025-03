Lucha contra los narcos: “Hay que sincerarse y definir hasta dónde se quiere llegar”, exigió Cano

El legislador también indicó que podría pasar una tarde entera contando caso por caso, pero hay algunos que son realmente llamativos. “(Antonio) ‘Tony’ Lobo, que tiene al menos una condena por droga, llegó a ser candidato del oficialismo. Se postuló como comisionado comunal y de casualidad no fue electo. ¿Cómo les explicamos a los tucumanos esta situación? ¿Les decimos que en serio se está luchando contra los narcos?”, se preguntó Cano, que no dejó pasar por alto que Gendarmería Nacional descubrió una plantación de 550 ejemplares de marihuana en la localidad donde el ex convicto quería dominar políticamente.