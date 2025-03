Streaming: Hollywood va por brujas, muñecas y cine mudo

Los inicios de Christopher Nolan en el cine presagiaron de entrada la potencia de un director que afrontaba las reglas del thriller para distorsionarlas y romperlas con historias llenas de engaños, memoria fragmentada y duelos psicológicos. Mubi presenta este mes su debut con “Following”, de 1998, sobre un joven que sigue a desconocidos por las calles de Londres y se ve arrastrado a su submundo criminal; seguida de “Memento”, de 2000, un filme negro con una narración no lineal protagonizado por Guy Pearce , Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano acerca de un hombre que sufre amnesia anterógrada (no recuerda nada reciente ni puede retener en su memoria los hechos más próximos) y que utiliza un sistema de fotografías, notas manuscritas y tatuajes para intentar descubrir al autor del asesinato de su esposa; para cerrar con “Insomnia” (de 2002), un duelo psicológico entre Al Pacino y Robin Williams acompañados por Hilary Swank, Maura Tierney y Martin Donovan, como dos detectives de Los Ángeles que deben descubrir a un asesino en Alaska, durante los meses en que no se oculta el sol.