Cartas de lectores: Monteros

La resonante denuncia de la Procelac al municipio de Monteros, por lavado de activos, no sorprendió absolutamente a nadie en esta ciudad. Es más, llega demasiado tarde considerando que se trata de una práctica de hace varios años (o elecciones), atendiendo al fundamento de la denuncia. La misma sostiene que se produjeron millonarios retiros de dinero del banco oficial, sin la documentación correspondiente, en los períodos 2023/2024. Pero indigna sobremanera el alegato del gobernador y los intendentes involucrados, para justificar los mismos. Y realmente ofenden nuestra inteligencia diciendo que es una campaña mediática y política. Indigna escuchar al intendente Serra decir que esto es el folclore de la política y que sucede por ser época de elecciones: no, intendente, folclore es otra cosa y los monterizos lo sabemos muy bien. Nunca olvidaremos a ese concejal que, buscando su reelección en 2019, repartía dinero a la vista de todos, en un bar céntrico, frente a la plaza principal… ¡Impunemente! También nos ofenden cuando dicen que todas las operaciones están respaldadas por los concejos deliberantes, cuando sabemos que los concejales peronistas son simples levantamanos seriales, de todo lo que haga o deje de hacer el intendente. Ofende también el gobernador cuando dice que lo atacan mediática y personalmente porque está cambiando Tucumán, al tocar intereses puntuales. Aquí los únicos intereses afectados son los del más del 50 % de tucumanos en situación de pobreza, que pagan servicios de agua y luz carísimos, soportan un transporte público deplorable, tienen una pobrísima educación pública, etcétera. Todos los tucumanos sabemos muy bien de qué se trata esta cuestión: la absoluta discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado para eternizarse en el poder. Si realmente tienen la documentación que respalda el gasto de esos 37.000 millones de pesos, deben ponerse inmediatamente a disposición de la Justicia y esperar su veredicto final. Nada más que eso. Afortunadamente está involucrada la Justicia federal, lo que nos da una luz de esperanza de llegar a la verdad. Muy diferente, sin ninguna duda, hubiera sido que todo esté en manos de la Justicia tucumana, porque ya sabemos muy bien para qué lado está inclinada la cancha… solamente mencionar algunos botones de muestra que pueden testimoniar, con total autoridad, qué podemos esperar de la Justicia provincial: el sufrido Alberto Lebbos, el ex vocal Enrique Pedicone y la recientemente destituida jueza Carolina Ballesteros, son sólo algunos de los muchos que tienen bastante para decir al respecto. Para terminar: suponemos que el referente libertario en Tucumán ya tomó debida nota de todo y puso al tanto al presidente Milei, de cómo los amigos “peronistas con peluca” gastan los fondos que la Nación les envía… y es por eso que todavía no tenemos agua potable, cloacas, viviendas, caminos, rutas, salud pública de calidad, escuelas en buenas condiciones, puentes, canales, cárceles… ¡Y sigue la lista!