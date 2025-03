Cartas de lectores: zafra 2025

El Centro Azucarero Argentino, señera y centenaria institución de rico historial, nos informa que “en producción, esta zafra será similar a la anterior”. Lo dudo. Pero aún sin entrar a discutir sobre ello, lo mismo estamos en problemas serios. El CAA omite en su análisis algo fundamental: La producción de la zafra pasada como consecuencia de las severas heladas fue “barrida y disminuida en 300/400.000 tdas. az.”. De no repetirse ese fenómeno este año, sobrará mucha azúcar y los “excedentes serán insoportables”. Un consejo: cuando hice pública mi propuesta exportadora para la zafra 25 dije “que no hay que jugar a los dados con la naturaleza”. No lo hagan, y tomen las precauciones del caso lo antes posible.