Cartas de lectores: jubilados

Coincido totalmente con la carta del señor Abraham Rahman del 21/03. Evidentemente, de nada sirve vociferar a los cuatros vientos que los jubilados deberían ganar más, si no alcanza la plata. La visión cortoplacista de aumentar impuestos para subsanar los déficits no tiene en cuenta que, así como hay una curva precio-beneficio, según la cual si pasamos de cierto valor crítico en el precio se empieza a vender menos, también hay una curva impuesto-recaudación: si nos excedemos en los impuestos, surge la ingeniería contable para evadir impuestos, o peor aún se provoca el éxodo de empresas. El señor Abraham propuso implícitamente, si no una solución, un ajuste que se está haciendo esperar mucho y que en algo ayudaría: acabar con las obscenas jubilaciones de privilegio, y hay más de una. Haré otra propuesta que tampoco solucionará totalmente el problema, pero mejoraría otro poco las cosas: supongamos que yo fuese un joven con un oficio tal como plomero, albañil, electricista, profesor particular, vendedor callejero o cualquier otra ocupación autónoma que no requiera en general presentar factura. Si sé que, al jubilarme, voy a cobrar la mínima como cualquiera que no haya aportado, probablemente decida trabajar en negro y ahorrarme los aportes como monotributista durante toda mi vida útil, con lo cual no estaría contribuyendo a la caja para los actuales jubilados. Pero si se sacara una ley que, al momento de una recomposición de haberes jubilatorios, discriminara entre los que aportaron de quienes no lo hicieron, entonces todos los que ahora trabajan en negro por cuenta propia tendrían un incentivo para inscribirse como monotributista. Eso beneficiaría a los actuales jubilados, incluso a los que no aportaron nada, porque si bien a éstos no se les aumentaría tanto la mensualidad como a los que sí aportaron, obtendrían más de lo que han venido obteniendo hasta ahora.