Cartas de lectores: Día de la Memoria

Todo ser humano tiene capacidad en su memoria para recordad sucesos retenidos del pasado terminando la mayoría en lecciones de vida para ser o no ser responsable o víctima como lo acontecido en la dictadura militar, siendo algunos perdonados pero jamás olvidados; otros perdurarán por siempre. En este siglo XXI se siguen repitiendo historias similares al pasado con impunidad; creando inflación, indigencia, hambre y abandono; idolatrando los bienes materiales; olvidando a nuestros antepasados, que crearon los gobiernos nacional, provinciales y municipales no para ser ricos, sino para hacer cumplir la Constitución, siendo los principales guardianes, junto al ciudadano común, de la soberanía, la libertad, la seguridad, el trabajo, la salud, la educación, la economía y el progreso, cuidando la Naturaleza y su medioambiente. Actualmente nuestra sociedad debe ejercer con honestidad, inteligencia y valentía la democracia, tratando de mejorar la calidad política de los partidos, diciéndole no al autoritarismo, a la violencia y a la lumpenpolítica; dejando lo pasado en el pasado, respetando sentimientos, verdades y justicia y comprometiéndose en defensa de la vigencia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.