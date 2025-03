Nuevas travesías del taller literario online

Marinés Scelta (poeta y profesora en Lengua y Literatura nacida en Mendoza en 1984) no sólo lleva un taller adelante sino dos. Tanto con “Caja de herramientas”, como con “La raíz en la roca”, indaga sobre cuáles son las principales motivaciones que llevan a los participantes a escribir poesía. “El laboratorio es colectivo en tanto la lectura y las impresiones de lectura se comparten. En principio, las sugerencias para mejorar los textos que se producen las hago yo”, aclara sobre el mecanismo de su dinámica. “Esto es así de anárquico porque hay veces, sobre todo al comienzo del taller (o mejor dicho, sobre todo cuando quienes asisten no tienen mucha experiencia de lectura), las sugerencias se transforman en críticas maliciosas. Y eso es lo que no permito en el espacio del taller. Una vez que el taller se pone en marcha, que veo que quienes participan adquieren un ejercicio de escritura, pero sobre todo, de lectura, dejo que esas sugerencias se abran a todo el grupo. Además porque hay un recorrido que van haciendo quienes escriben que vamos conociendo entre todes, vamos viendo sus vicios pero también su estilo. Desde allí sí permito otros comentarios y que los textos también se vayan escribiendo con otras voces. También con esta idea de que los textos son un entramado de otras voces, de las que leemos, de las que acompañan en el taller, de las que conocemos, y también de las que no”. Para sumarse al grupo coordinado por la autora de “Otros territorios posibles” y “El oficio equivocado”, se puede seguir a IG: @tallerlaraizenlaroca.