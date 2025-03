Shawn Mendes homenajeó a Mercedes Sosa en un emotivo show en Lollapalooza

A minutos de iniciar su presentación, a las 22.25 horas, el cielo se iluminó con un espectáculo de drones que celebraba el décimo aniversario del festival en Argentina. Con este gesto, la audiencia se preparó para la magia que Mendes estaba a punto de ofrecerles. El artista apareció en el escenario con una camiseta roja y pantalón negro, guitarra en mano, y comenzó a cautivar a la multitud con temas de su exitoso disco Illuminate (2016), como There’s Nothing Holdin’ Me Back y Treat You Better.