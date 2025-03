Alpine tiene un récord nada agradable luego de las primeras dos fechas de la Fórmula 1

El balance no pudo ser más negativo en tierras asiáticas para Alpine porque Gasly quedó 11°, un puesto más atrás de la zona puntuable. Sin embargo, por cómo lucieron los autos no toda la responsabilidad de no sumar puntos, pasó por los pilotos. El tiempo que estuvieron en pista, las máquinas no se mostraron competitivas y, por lo tanto, lejos de lo que se propusieron lograr al final de 2025 que es ubicarse entre los cinco primeros equipos. Sin embargo, la actuación del piloto titular en la final puede ser un consuelo, pequeño eso sí, al evaluar la perfomance global en el Gran Premio de China.