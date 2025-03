Colapinto, al que su equipo le pidió no hablar, escuetamente dijo lo que siente en China

Cuando se confirmó que Franco Colapinto dejaría Williams, escudería en la que empezó a formarse y en la que debutó en la Fórmula 1, más allá de su propio entorno -y él mismo lógicamente- se preocuparon porque no aparecía lo necesario para que el pilarense se mantuviera en la "Máxima". Finalmente, no como titular, pero al menos como reserva, Alpine es el que negoció y le dio el lugar que necesitaba, pero que no se adecúa a su presente.