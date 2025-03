Pareceres: el temor de los argentinos a flotar

No es por Pennywise, el personaje de Stephen King y su inquietante “todos flotan”, sino peor. En Argentina se teme que flote cualquier variable económica, en especial el precio del dólar. Por supuesto, hay motivos. El que se quema con devaluaciones escucha un rumor y llora. Algo así ocurrió días pasados cuando las cotizaciones del CCL, MEP y blue comenzaron a subir. Fue una combinación de razones. Una, la debilidad política del gobierno nacional. Otra, una apuesta al fin del carry trade.

La fortaleza de Javier Milei no es la formal de bancas de LLA en el Congreso, que son pocas, sino la expectativa de un buen resultado electoral en octubre. No conviene oponerse con agresividad a alguien bien visto por el electorado porque disminuye las chances propias de ser opción. Pero si aquella posibilidad se debilita las críticas se endurecen y hacen temer por la continuidad del rumbo económico.

El Gobierno dejó flancos descubiertos, como los casos de $Libra, los jueces para la Corte Suprema y la marcha por los jubilados. Por supuesto, hay mucho de caradurismo. Se quejaron por la cripto grupos cuyos dirigentes fueron condenados por corrupción. Por los jueces, quienes siempre intentaron partidizar la Justicia. Y por los jubilados, aquellos que hace diez días ni se acercaban al Congreso y cuyos líderes vetaron el 82 por ciento móvil, apelaron todos los fallos favorables a los jubilados por reajuste de haberes y cuando las sentencias quedaron firmes no las pagaron (la Reparación Histórica, impulsada por Mauricio Macri para compensar eso, alcanzó a más de un millón de jubilados) y modificaron la ley jubilatoria para peor. Como fuere, el ruido está.

Lo del carry trade no es nuevo. Aquí funciona apuntando a colocaciones en pesos para después comprar dólares “baratos” pues el rendimiento de los pesos supera la revaluación de la divisa, esperando que luego el tipo de cambio salte. Suele ocurrir cuando el dólar sube menos de lo necesario para compensar la diferencia entre la inflación internacional y la doméstica. Pero esa historia terminar mal. Un antecedente famoso es la “tablita” de José Martínez de Hoz y la devaluación posterior al infame “el que apuesta al dólar pierde” de Lorenzo Sigaut en 1981, aunque también lo hizo Axel Kiciloff en 2014. La ganancia está en salir de los pesos justo antes de la devaluación.

¿Cuándo? Hay señales, como la evolución de las reservas del Banco Central, el saldo de la balanza comercial y las presiones empresarias. Estas últimas llaman la atención cuando el Gobierno está débil porque con percepciones negativas es difícil encontrar apoyos. Así, en un clima de ruido político y apariencia de problemas algunos tantearon si ya era hora. Porque en realidad no se espera flotación sino reventón, y ese temor es realimentado por la incertidumbre sobre qué viene después. ¿Flotación en serio, dentro de bandas, nuevo crawling peg?

Primero hay que ver los números. El promedio de los saldos diarios de las reservas del BCRA fue en diciembre de 2023 de 21.822 millones de dólares; el de febrero de 2025, 28.736 millones. Durante 2024 la tendencia fue creciente aunque hubo meses con caídas. Si se compara con diciembre de 2024, 31.823 millones, febrero 2025 luce mal. Pero dos meses son pocos. Y si se comparan los cierres de mes serían 28.117 millones de febrero 2025 contra 29.612 millones de diciembre 2024. Nada inusual. Poco alentador, pero nada más. De observar el comercio exterior surge que el saldo es positivo: 18.899 millones de dólares acumulados en 2024, 389 millones entre enero y febrero. No parece una maravilla pero tampoco se está vaciando el Banco Central.

Ahora bien, se entiende el temor a un gran salto y tal vez de allí que se haya hablado de bandas de flotación, una libertad limitada. Pero eso no tranquilizó porque el recuerdo (unos meses del gobierno de Macri) no es bueno. Aunque no falló el instrumento sino su mal diseño. Eran demasiado amplias por lo que el dólar subía mucho antes de que el BCRA debiera intervenir y no sirvieron para moderar la trayectoria de la divisa. El FMI, que las aceptó, no calibró las percepciones locales. Bandas más estrechas tal vez hubieran funcionado, pero el instrumento ya carga con mala fama.

Queda eliminar el cepo cambiario sin más. Cuándo, es la gran pregunta. Quienes lo piden ya admiten que podría subir el precio del dólar, pero están por llegar los ingresos por la cosecha gruesa y, sostienen, en realidad no faltan dólares sino precios. Cuando la cotización se acomode aparecerán los billetes y no habrá inconvenientes con la oferta y las reservas del Central. Pero aunque la regla es universal los efectos concretos dependen de la historia, condiciones y consiguientes expectativas de cada sociedad. En Argentina la suba supuestamente transitoria de la cotización probablemente sería mayor que la justificada por los números y entonces habría un impacto preocupante en otras variables.

Por otra parte, aunque el Gobierno demora la salida del cepo dice que no debe temerse porque no hay dinero para una explosión del precio, pero se equivoca, Si no lo hubiera no habría subido la cotización estos días. Lo hizo porque quienes apostaban al peso abandonaron esas posiciones para buscar dólares, por las dudas se acabara el carry. Además, siempre puede acudirse al crédito bancario. Por supuesto, en algún momento la rentabilidad por comprar dólares no compensará el precio bajo del papel en pesos vendido de apuro, lo que limitará la demanda por dólares. Pero en definitiva no hace falta crear dinero sino sólo cambiarlo de lugar.

El Gobierno debería fortalecer la confianza evitando imprudencias y aprovechando el impulso del acuerdo con el FMI, y las personas considerar que las condiciones macroeconómicas son diferentes de las históricas, sobre todo el superávit fiscal. Porque hasta las elecciones seguro habrá un par de episodios como el reciente. Tanteos por temor. Pero hay que acostumbrarse a que los precios flotan. Todos flotan.