Cartas de lectores: intervención a la UCR

Ante el anuncio del Comité Nacional de la UCR en intervenir el distrito Tucumán nos enteramos de que el mismo existe luego de una inactividad del mismo, durante ocho o nueve meses donde no sabíamos si la UCR había desaparecido o no hace su aparición disponiendo la intervención del distrito local. A 72 horas del anuncio por los medios de comunicación todavía no sabemos cuáles fueron los fundamentos de la misma, ni a quienes fueron dirigidos, en el distrito ni en la justicia federal, se ha recibido comunicación alguna con los fundamentos que provocaron tal decisión. Hoy estamos como ayer, el partido cerrado, nadie sabe quiénes son las autoridades y alcance de la supuesta intervención. Es raro que, ante tantos hechos significativos importantes en la vida institucional del país, hicieron un alto para intervenir un distrito que iba a la normalización del mismo. Sin algunos se alegran y comparten la decisión, el interrogante y ¡por que no se preocuparon durante tanto tiempo aun siendo autoridades públicas que lo mantuvieron cerrado al partido y mantuvieron el tiempo suficiente en ir a Buenos Aires a exigir la intervención y la designación de autoridades de su conveniencia. Es hora de poner los pies sobre la tierra, en Tucumán somos pocos los que quedamos. Actúen con responsabilidad, por lo menos tengan el ejemplo de grandes dirigentes que pasaron por nuestro partido haciendo unión al desempeño de sus funciones.