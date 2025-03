Cartas de lectores: servicio de la SAT

Cuando no sale el agua barrosa, sale turbia. Hay que esperar un rato hasta que se aclare, es decir, no es agua potable. Hay que agregar que al costo de la factura hay que sumarle el gasto en bidones ya que el agua de la canilla no se puede beber. Tema aparte el de las cloacas: no hay calle en la ciudad que no revienten, produciendo un olor nauseabundo y con el peligro para la salud de los vecinos. Cuando el servicio lo brindaba Obras Sanitarias de la Nación se tomaba agua del grifo y las cloacas funcionaban. Es innegable que desde que se hizo cargo la Provincia no se han hecho las inversiones necesarias y obras suficientes para que agua y cloacas funcionen. En mi caso particular, hace más de 25 días que no tengo presión de agua, por lo tanto no se llena el tanque, lo cual ocasiona una serie de inconvenientes. Lamentablemente, al ser una persona mayor, no pude aprovechar la tormenta del sábado para subir al techo y destapar el tanque para que se llene.