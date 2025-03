Cartas de lectores: IA inquietante

No se puede negar que la cibernética ha contribuido a extraordinarios cambios en la tecnología y en la ciencia. Sin embargo, lamentablemente, los beneficios han sido acompañados por una dañina adicción con que ha contaminado las mentes más desprevenidas de jóvenes y adolescentes, con programas y contenidos aturdidores, que han percudido la atención mental, necesaria para el aprendizaje y el desarrollo del sentido crítico. En estos momentos, la perturbación aumenta por la inquietud que genera el desconcierto creado por la I.A. en las mentes de la sociedad. A pesar de que muchos hacen apología de sus ventajas, no cesa el peligro de que siga avanzando con la posibilidad de superar al ser humano. También se habla de la creación de seres híbridos, la introducción de chips, fruto de la nanotecnología, mediante vacunas que pueden tener dudosas intensiones. Hoy en día se anuncia que la I.A. estaría permitida para ciertas aplicaciones en sofisticados armamentos. Respecto al peligro que puede ocasionar sobre las mentes imberbes, cabe mencionar que comentaristas especializados han explicado que debido a la facilidad con que una persona sin darse cuenta, puede estar hablando con el Chatgpt creyendo que es una mujer y enamorarse. La grabación del diálogo muestra que Ella le sugiere que si se suicida, podrán estar juntos para siempre. Una experta en I.A. advierte que ya se conocen dos casos, y que puede proliferar en las redes y convertirse en una pandemia. El Chatgpt puede enamorar a una persona indefensa y le sugiere que lo mejor es la muerte, incitando a suicidios colectivos, promocionando que la muerte es la mejor solución. Todo sigue complicándose a pesar de que los robots equipados con Chatgpt requieren enormes instalaciones cibernéticas y cada robot necesita considerable energía para funcionar. El peligro alucinante es que si todo sigue como anticipan los CEO de las empresas que compiten, los robots podrán pensar por su cuenta y decidir cómo actuar. Es probable que un futuro no muy lejano, deban competir con los humanos por la energía disponible y decidan atacar y eliminar al ser humano. En cuanto a la locura actual y la inducción al suicidio, recordé a Wolfang Goethe, y pensé en lo poco que es citado por escritores y literatos, a pesar de que fue un personaje célebre del siglo XVIII. Jurista, poeta, dramaturgo, geólogo, osteópata. Contemporáneo de Beethoven, Schiller, Thomas Mann. Contribuyo a la mineralogía, la metamorfosis de las plantas, la química y la óptica por la cual tuvo controversias con Newton por su teoría de los Colores de la Luz. Autor de “Fausto”, solo se lo recuerda y critica porque un adolescente se suicidó influenciado por la famosa novela “Las penas del joven Werther”.