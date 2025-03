Síndrome de down: más políticas inclusivas

Por ejemplo, en nuestro país de acuerdo a datos recopilados por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), el 48% de las personas con síndrome de Down mayores de 12 años no han ingresado al nivel secundario, y casi el 90% se encuentra fuera del mercado laboral . La información se conoce porque Asdra realiza periódicamente relevamientos, pero no existen estadísticas oficiales al respecto. De hecho, cuando Argentina realizó el último Censo Nacional, no se incluyeron preguntas específicas sobre las personas con síndrome de Down pese al pedido de familias y organizaciones. “Sin datos, no hay información para que el Estado reconozca y garantice sus derechos, como lo exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, dicen con preocupación en Asdra. En su web, la agrupación señala que a raíz del desinterés del Estado surgió la campaña Síndrome de Números, donde por primera vez se logró elaborar una base de datos dinámica y actualizada en tiempo real. En una entrevista con La Gaceta Play, Alejandro Cytrymbaun, miembro del equipo directivo de la Asociación Síndrome de Down, contó que hay un largo camino aún por recorrer. “Asdra cumple 37 años y estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Argentina debe respetar la Convención de Personas con Discapacidad y no lo hace. Hay muchos prejuicios y desconocen que la diversidad nos enriquece a todos”, señala. Alejandro menciona a su vez que hay experiencias en donde se ha comprobado que la inclusión de personas con discapacidad intelectual han obtenido resultados muy alentadores. “La familia con la persona con discapacidad y el entorno laboral o educativo se beneficia con la presencia de chicos con discapacidad; hay un aprendizaje mutuo”, agrega durante la nota.