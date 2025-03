Un fixture tan complicado como crucial para Atlético Tucumán

La preocupación en el entorno del club no solo radica en la exigencia del calendario inmediato, sino también en lo que podría venir después. Terminar su participación en el semestre antes de mayo implicaría que el “Decano” no haya logrado el primer objetivo, por lo que figuraría en la zona baja de la tabla y cerca de los puestos de descenso, un factor que el club no puede ignorar de cara a la segunda mitad de la temporada.