El Estado se comprometió a preservar de sitios de la memoria en Tucumán

“Es un trabajo en conjunto para preservar sitios de memoria que estaban siendo corroídos por el tiempo y la falta de mantenimiento. Entendemos que es necesario mantenerlos porque significan nuestro pasado, reconocer lo que ocurrió. No queremos odio; queremos recordar para no volver a vivir esos momentos y que las nuevas generaciones no pierdan los espacios", sostuvo el vicegobernador. "Queremos una sociedad inclusiva, con respeto, y así fue demostrado en la sesión de la Legislatura del día de ayer. Queremos que nunca más sea 'nunca más', y para eso trabajamos todos de manera coordinada", añadió.