Pésimo rendimiento de los Alpine: Doohan y Gasly quedaron fuera en el primer corte

El Alpine de Jack Doohan tuvo una falla mecánica, no hubo ningún error del piloto australiano. Así quedó confirmado en X (ex Twitter) por la escudería. El australiano no pudo finalizar la hora de entrenamiento porque a 12 minutos del final, el monoplaza perdió potencia y se apagó en e circuito de Shanghai donde se disputa el Gran Premio de China, segunda cita de la temporada de Fórmula 1.