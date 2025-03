Ante la mirada de Colapinto y los ingenieros de Alpine, Doohan sufrió las fallas del auto y no terminó el entrenamiento

En tanto, Jack Doohan fue protagonista de la incidencia más relevante del entrenamiento. El piloto de Alpine no tuvo suerte, su máquina falló. "Tengo un problema. No tengo potencia. El coche se detuvo. Espero instrucciones", fue lo que se lo escuchó decir al australiano por radio a su equipo que lo escuchaban desde boxes. Entre ellos, con cara de sorpresa estaba Franco Colapinto, uno de los suplentes de la escudería francesa. Restaban unos 12 minutos para el final de la práctica cuando el auto se detuvo completamente y motivó que flameara la bandera roja por lo que la toma de tiempos se pausó durante dos minutos para poner la pista, nuevamente, en condiciones. Hasta ese momento el australiano no pudo realizar simulacro de clasificación por lo que no se puede evaluar en qué estado se encuentra Doohan en cuanto a conducción se refiere. Recuperar el auto, por lo pronto, será lo primordial para la carrera Sprint, programada para las 4, y en la que estarán en juego los primeros puntos del fin de semana.