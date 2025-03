Gran Hermano: Martina le dejó un nuevo saludo a su abuela fallecida y se reavivó la polémica por el aislamiento

Durante el debate en el ciclo de América TV, Yanina Latorre cuestionó el hermetismo de la familia: “La familia nunca quiso dar detalles, no entiendo por qué no lo quiere contar la familia, es raro”. Por su parte, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno también opinaron sobre la situación, señalando la falta de comunicación y la complejidad de la decisión. Bongiorno comentó: “Cuando hablé con la familia en su momento no querían contar”, mientras que Ochoa precisó que la muerte de la abuela fue repentina y se debió a un infarto.