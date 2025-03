Hace cinco años se implementaba el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio

Y los vaticinios fueron ciertos. La pandemia duró tres años, tiempo que dejó enseñanzas profundas, dolores impensados y vacíos desoladores. La pandemia se cobró vidas así como dio una clase de cómo valorarlas. Nos convertimos en expectantes de la libertad, algo que habíamos dado por sentado, que no habríamos estimado lo suficiente hasta el momento en que la libre circulación ya no era más un acto de voluntad propia, donde se necesitaban permisos para poder salir de casa y aquel que no pudiera justificar su salida se vería enfrentado a las sanciones del Código Penal.