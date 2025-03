La marcha de los jubilados tomó impulso en Tucumán con duras críticas a la Nación

“Somos descartables”: el dolor de una jubilada por la falta de medicamentos y el pedido de un bastón

Silvia Avellaneda, jubilada de 75 años y oriunda de Tafí Viejo, contó a LA GACETA los problemas que afronta en los últimos meses por la falta de medicamentos y la deficiente atención de la obra social PAMI. “Vamos a un sanatorio y te dicen Pami no atendemos. Yo necesito un bastón hace un año y estoy medicada porque tengo un problema en la cadera. Sin esa medicación yo no puedo caminar, la tengo que comprar porque también me la sacaron. Todos los antiinflamatorios que me hacían falta por mi grave salud, me sacaron. Nos dan un bono de $70.000 pesos y el sueldo es de $240.000, no nos alcanza”, comentó.