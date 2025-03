Cartas de lectores: ruidos molestos

Debo hacer conocer la situación que se plantea por el funcionamiento de un boliche/bar de Av.24 de Setiembre al 1.300 que con la emisión del sonido al más alto volumen, particularmente en la terraza a cielo abierto desde un local no acondicionado para tal fin (RoofTop) con intervención de DJ , durante los fines de semana desde el viernes, sábado y domingo hasta la 6 de la madrugada que no permite a los vecinos conciliar el sueño para descansar y reponer energías para las actividades propias de la vida diaria (trabajo, estudio). Esta situación fue denunciada en los organismos municipales correspondientes para hacer cumplir las ordenanzas vigentes que disponen normativas respecto a esta situación sin conseguir una solución sobre el particular a pesar de los numerosos expedientes que tramité ante la Dicab y la Secretaría de Medio Ambiente, llegando inclusive realizar gestiones ante la Intendenta de esta ciudad. Todos mis esfuerzos fueron en vano. Esta situación se mantiene hasta el día de hoy desde hace ya más de 3 años. Solo pido el mismo trato que se dio en el episodio recordado del Hotel Sheraton para Navidad y fin de año donde la celeridad de la intervención de organismos de gobierno solucionó el tema de manera pronta y efectiva. La situación que menciono está ocasionando en los vecinos y en mi familia en particular, situaciones que afectan la salud mental y corporal, tal como definen las ordenanzas que no se cumplen o no se pueden hacer cumplir por algún motivo. Existen denuncias policiales sobre la presente. Requiero una solución a corto plazo con la intervención de todos los organismos que posean el poder de policía para hacer cumplir las normas evitando que nos siga afectando a la salud al no poder conciliar el sueño reparador en esta “Ciudad que queremos” como reza el slogan de la Municipalidad. Espero que se haga justicia.