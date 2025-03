Cartas de lectores: decoro

Tuve oportunidad de escuchar a la directora de Educación de la Municipalidad de Yerba Buena en una entrevista televisiva en donde el tema era su pedido a los padres de alumnos que fueran vestidos a la escuela... supongo que a actos formales... vestidos de acuerdo al contexto. La aplaudo. Fue muy clara. La mejor forma de enseñar, es con el ejemplo. Pero como todo se ha vuelto tan relativo y los límites parecen desdibujarse, nos hemos olvidado del decoro. No sólo en el ambiente escolar, aunque ella se refería particularmente a éste. ¿Cómo concientizar a los alumnos que deben usar uniforme, o vestirse apropiadamente para sus clases, si sus papás asisten con ropa de gimnasia, shorts, ropa femenina sin espaldas o directamente, para no abundar en ejemplos, con ropa diseñada para otro momento? No vemos chicas de bikini en una misa, aunque en la playa o la pileta estén fantásticas. O no vemos jóvenes jugando al hockey con sus atuendos de fiesta. Puede parecer una banalidad, pero no lo es. Como ocurre cuando alguien va a una entrevista de trabajo. Seguramente se hace asesorar en el protocolo, y hasta se perfuma para dar una buena impresión. Es negativo perder la conciencia de los “límites”... porque la vida toda es un límite permanente. La relatividad no conduce a nada más que al desorden. Y no enseña. Lo que sí lo hace es el orden, la prolijidad, la estética. Los hijos seguramente presumen si le comentan: “Ése es tu papá... qué bien se lo ve”. “Mirá tu mamá... se vino re linda a aplaudirte”. Y no es ropa cara, es simplemente ropa adecuada a la situación. No es solo en los actos escolares. Una sola mención más: los bautismos, comuniones, confirmaciones, y casamientos tienen su momento de fiesta, celebración, evento social, fuera de la Iglesia. Dentro de ella, son sacramentos que también requieren decoro en el vestir. Es bueno ubicarse.