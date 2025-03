En la quinta semana de su hospitalización, el papa Francisco presenta "ligeras mejorías"

Ayer, informaron que la situación se mantiene estable con mejorías en su salud motora y respiratoria. “Anoche, por tanto, el Papa no utilizó la mascarilla: una buena noticia que hay que acoger con cautela”, señala la Oficina de Prensa, ya que no significa que no vaya a requerirla en los próximos días. Asimismo, el sumo pontífice mantiene una dieta dispuesta por los médicos que también consiste en alimentos sólidos.