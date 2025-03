Horóscopo: ¿cuál es el signo más descarado del Zodiaco?

En la astrología, se lo conoce por su brutal franqueza. Si le preguntas cómo te queda una prende de vestir, tiene la capacidad de ser completamente honesto. No tienen intención de herir, pero la sutileza no es su fuerte. En el horóscopo, es el signo que menos se preocupa por las formalidades y siempre suelta la verdad, aunque no sea lo que el otro quiere escuchar.