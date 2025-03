Cartas de lectores: Vergüenza mundial

Jugué con el control de la “tele”, como para comprobar qué opinaba el mundo después del día de furia y terror, con violencia generalizada de ambas partes, desmanes, infiltrados y brutal represión contra barrabravas y militantes políticos que acompañaban en sus reclamos a los indefensos jubilados que todos los miércoles son apaleados frente al Congreso por las bien armadas fuerzas de seguridad. Sabemos las consecuencias: la noticia recorrió el mundo, la foto de la anciana a la que un policía casi desnuca de un bastonazo, y la del fotógrafo Pablo Grillo, que se debate entre la vida y la muerte, estuvieron en todos los noticieros. Pero lo que más repercutió en los medios extranjeros es la bochornosa, repudiable y escandalosa sesión en la Cámara de Diputados, donde no faltó nada y que le dio la razón al Presidente cuando los trata de “ratas inmundas, casta política en decadencia”, que nosotros elegimos para que nos representen. ¡Señores! Hagan honor a su investidura y sus fueros. Esto no es un circo ni el Luna Park; mientras ustedes se pelean, nos están devorando los de afuera, y somos el hazmerreír de todo el mundo. Nos acomodemos las pilas, porque si cae el Presidente caen todos. Para que se terminen las vendettas, compradas y arreglos ¿por qué no es el voto secreto en ambas cámaras y se aplica la ley del presentismo? Si falta no cobra; se terminarían los curros, los aprietes y la soberbia, que siempre nos llevan al enfrentamiento y después vienen los lamentos.