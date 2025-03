El caso $Libra: Grabois pidió en la Justicia que acepten a sus clientes como querellantes

El dirigente remarcó que la Justicia de Estados Unidos aceptó la demanda colectiva presentada por el estudio Burwick Law y, si la Cámara no acepta las querellas de sus clientes, los argentinos estarán en inferioridad de condiciones con respecto a los damnificados estadounidenses. "No nos podemos quedar atrás. No podemos ser una vergüenza nacional que no defienda a sus ciudadanos estafados", afirmó.