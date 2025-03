El dolor de Susana Giménez tras la muerte de Antonio Gasalla: "Nunca lo voy a poder olvidar"

“Realmente fue muy triste despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto”. “Justo le había dicho a Fede Levrino, productor de mi programa, que, aunque no me reconociera, quería ir a verlo, aunque me preguntara quién era. Me dijo que había arreglado todo. Esto fue hace tres días. Es como si hubiera tenido el presentimiento...”, agregó.