La Scaloneta más solidaria: Argentina jugará a puertas abiertas y cada vez que anote un gol se donará una casa a Bahía Blanca

"Yo me crié ahí, me cuesta hablar porque toda mí familia vive ahí. Estamos pasando por un momento muy difícil. Nos recuperamos de un temporal hace poco y ahora nos toca de nuevo", declaró emocionado Martínez. "Cuando uno escucha a sus amigos sufrir es duro. Tenemos un país espectacular. He visto chicos donar hasta sus juguetes para la gente de Bahía Blanca. Los meses que vienen van a ser muy complicados para la ciudad, no hay que olvidarse", advirtió Pezzella.



El encuentro que tendrá un matiz más orientado a un entrenamiento abierto será este sábado desde las 17. Lo recaudado, será destinado a la reconstrucción del Hospital Interzonal José Penna de Bahía Blanca. Tapia, además, informó que por cada gol que la Selección anote hasta fin de año, la AFA donará una casa a Bahía Blanca.