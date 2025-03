Los Pumas 7s tienen plantel confirmado para cerrar la fase regular del Circuito Mundial

Del 28 al 30 de marzo, el combinado “albiceleste” disputará el Seven de Hong Kong. Por su parte, el 5 y 6 de abril jugará el Seven de Singapur, que marcará el cierre de la primera fase. Allí, buscarán sellar su clasificación para la Gran Final de Los Ángeles y, por qué no, conseguir el título de la fase regular, algo que ya logró el año pasado.