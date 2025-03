"Nunca tuve un ego muy grande": las reflexiones de Antonio Gasalla sobre su público

Gasalla, un amigo y oyente del público

Cuando Gasalla salía del teatro, solía detenerse para escuchar a quienes con tanto cariño lo esperaban. "Cuando el público te habla, estás acosutmbrado a escuchar lo que te dicen. No va a formar parte de tu vida inmediatamente pero a mí por ejemplo me ve gente por la calle: 'ay, usted se acuerda que yo lo vi hacer esto, lo otro'. Y me pongo a conversar", dijo hace algunos años en una entrevista con "Pampita".