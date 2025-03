En el turf local, hubo un ganador en la pista y otro en el comisariato

Cuando ingresaron a la recta final, Full Kiss y Sweet Elementary fueron exigidos por su jinetes. Fue ahí, donde el hijo de Equal Talent hizo un pequeño movimiento que lo llevó a rozar al vástago de Full Mast. “Soy muy respetuoso de las decisiones de la comisión de carreras, pero creo que no hubo falta. Mi caballo no comete ninguna infracción, solamente hay un toque mínimo, que es propio de una carrera. Roce como ese hay en todas las competencias. Además, siempre traté de corregir su línea y por ese motivo no lo pude hacer correr de firme”, explicó Pablo Javier Alarcón, que fue el jinete del zaino que entrena Mariela Solórzano.