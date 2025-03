Bahía Blanca: el fiscal general cree que las hermanas Hecker fueron arrastradas hacia el mar

El fiscal general dijo que no hay más desaparecidos ni víctimas sin reclamar

En paralelo, el fiscal precisó que, al menos por los registros de la investigación, no habría más personas desaparecidas. “El resto de las personas no eran desaparecidas. Los que llamaban al 911 eran personas preocupadas que no se podían comunicar con sus familiares. Era lógico, se había inundado más de dos tercios de la ciudad, que estaba sin luz. En la madrugada de ese día no funcionaban las comunicaciones, los teléfonos se habían perdido o mojado. No había comunicaciones. Era previsible que todos esos llamados estuvieran con vida”, expresó y estimó en más de 200 los llamados al 911.