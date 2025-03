Cartas de lectores II: Lamentable

Digo esto por los hechos ocurridos hace unos días frente al Congreso de la Nación, porque esa postal ya trasciende los límites y se esparce por el mundo creando una imagen negativa para el país, en un momento que debemos mostrarnos confiables para acercar inversiones, promover y reactivar la industria. Lamentable por los desmanes y destrozos que implicaron un costo varias veces millonarios que se podrían gastar en otras cosas (Bahía Blanca, por ejemplo). Fue una marcha de “protesta” (amparada por la Constitución) y en este caso de jubilados, pero pregunto: ¿jubilados de 20-25-30 años? Aunque aducen que por el damnificado, en caso de imposibilidad puede concurrir el hijo, familiares o allegados ... pero con la cara tapada? Lo mismo el que lleva una pechera o una pancarta sobre su cabeza, ¿también es un jubilado o miembro de una de las organizaciones que usaron de mascarón de proa a unos cuantos de esta pobre gente? Los jubilados están mal y muchos de los ciudadanos comunes también. Es evidente que no es la conducción que todos esperamos pero si seguían los anteriores ¿dónde estaríamos? Acordarse de que embargaron la Fragata Libertad en su momento, y si seguíamos en esa pendiente (cada vez más pronunciada), tendríamos embargados hasta los cestos de residuos. Hubo una ecuación muy simple: ingresaban 10 pesos y se gastaban 15, 20 o más... ¿cual era el final de todo esto? Porque los números no cerraban por ningún lado y se lo quería “equilibrar” con emisión (campo propicio para la corrupción). Esta vez se sumaron los “barrabravas” posiblemente la mayoría prontuariados o forman parte de los 11.000 que liberó la gestión anterior. ¿Van gratis y si no es así, de dónde sale el dinero? Esta gente no tiene patria ni convicciones ni trabajo alguno; además, destruyendo bienes públicos (vehículos policiales, contenedores, etc.) ¿cuál es el beneficio que obtienen? Desde mi desconocimiento de fútbol pregunto: ¿este tipo de gente es un denominador común en otros países?