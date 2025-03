Generaciones en pugna

Recuerdo que en casa nos matábamos de risa cuando los viejos de la familia le daban las gracias a “la chica de la hora” del 113 (al menos desde el 85 ya no lo hace una telefonista en vivo, sino que repite la voz de la locutora Alicia Infante, que jamás recibió un peso). La situación de la que me reía, el abuelo agradeciendo a la máquina, se repitió hace unos días de un modo inesperado. Escuché a mi hijo Santi proferir insultos horribles, lo cual me obligó a abrir de golpe la puerta de su cuarto, algo que un padre prudente jamás haría, pero la ocasión lo ameritaba.