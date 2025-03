Carlos Scolari: “Nuestra vida mediática se ha expandido como nunca, hoy nos aburrimos pronto"

-Una de las características del ecosistema es que hay muchas voces y que cualquiera puede enunciar. Las pocas incursiones que he hecho en ese mundo me han defraudado bastante porque me parece que tienen mucho éxito pero pocas veces han aportado algo nuevo. Me parece un broadcasting muy tradicional todavía, ¿no? Ibai Llanos hizo lo de Messi hace ya tres años y me pareció una transmisión de muy baja calidad, la puesta en escena, todo. En Argentina hay un boom pero habría que indagar más si representan una verdadera innovación. Lo que sí está claro es que ahora pueden hacer lo que antes era carísimo.