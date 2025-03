Un accidente, suspensión y dominio de Piastri que está cómodo en su casa: lo que pasó en la última práctica de la Fórmula 1

Los Alpine

En cuanto a la escudería Alpine, que tiene en sus filas a Franco Colapinto como piloto reserva, no tuvo un rendimiento destacado. Jack Doohan, en su primer ensayo de vuelta rápida, quedó primero. Aunque no por mucho tiempo, ya que inmediatamente salió el campeón mundial, Max Veerstappen, y Oscar Piastri, con el McLaren de la escudería que ganó el torneo de constructores en 2024. En la mitad de la práctica Doohan, quien debe cumplir las exigencias de Alpine para seguir en más carreras sino podría ser reemplazado por Colapinto, se mantuvo en el top-ten, hasta la primera media hora, pero luego los tiempos empezaron a mejorar, pero él no, así quedó 15° (1'16"993/100) y Pierre Gasly finalizó 12° (1'16"719/100) con la otra unidad del equipo.