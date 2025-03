Según las cuentas de la Provincia, Tafí Viejo le adeuda unos $ 13.000 millones

La decisión de Tafí Viejo de recuperar la autonomía financiera para su funcionamiento se dio casi en coincidencia con las fotos que comenzó a publicar el legislador y ex intendente Javier Noguera junto al diputado Pablo Yedlin, con referentes de Unión por la Patria a nivel nacional. Primero con la ex presidenta Cristina Fernández y luego con Sergio Massa, entre otros. Desde entonces se viene gestando el armado electoral de un espacio peronista en Tucumán por fuera de la estructura oficialista que comanda el gobernador Osvaldo Jaldo. De hecho, el ex ministro dijo que el taficeño sería quien encabece la nómina de candidatos en el espacio antilibertario en los comicios de este año.