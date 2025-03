Algunos cultivos no se salvaron, y otros están a la espera de nuevas lluvias, según Apronor

Expectantes

Precisó que la soja y el maíz también padecieron los calores. “Y a esto se suma la escasez de lluvias, y el hecho de que se dieron de manera muy, muy errática. Hay sectores que ya registran pérdidas, que no pudieron resembrar. Incluso en el maíz, que es un poco más aguerrido”, subrayó, aunque dejó en claro que la campaña aún no concluyó. “Faltan algunas lluvias; quizá con una lluvia más los cultivos sembrados durante los primeros días de diciembre se terminan de hacer. Pero no todos sembraron en ese momento; y hubo muchos calores. Estamos expectantes a que sigan las lluvias”, dijo.