Cerezas: Estados Unidos se perfila como segundo destino en importancia

En lo que respecta a Europa, a diferencia de otras frutas, para las cerezas de contraestación esta región no es un destino atractivo. “Compra volúmenes relativamente bajos. En la actual campaña recibió 6.600 toneladas de Chile y 1.900 toneladas de la Argentina. Dentro de Europa, la mitad se envía al Reino Unido, seguido por España, Holanda y Alemania. El problema en el viejo continente es que la cereza está asociada a la primavera-verano; y fuera de esta época casi no se la consume. Tampoco se la considera una fruta especial, por lo cual no se está dispuesto pagar precios especiales.