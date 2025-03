Una academia de negocios anuncia un fondo de U$S 1 millón en becas para argentinos

La experiencia Tetr, según un argentino

Juan Ignacio Kurtzemann es uno de los argentinos que pasó por Tetr. Kurtzemann participó en el programa Cold Start, en la ciudad de San Francisco (California). Allí desarrolló en sólo nueve días un modelo terapéutico con inteligencia artificial, y lideró un equipo de trabajo para hacer realidad el proyecto y llevarlo al mercado. “Tuve el privilegio de trabajar con mentores que me guiaron en mi camino emprendedor y que me ayudaron a dar forma a mi crecimiento personal”, comentó al respecto, según la información distribuida por Tetr. Y agregó: “formar parte de un entorno vibrante y conectar con personas de más de 45 países me enseñó lecciones invaluables que ninguna escuela tradicional podría ofrecer. El apoyo inquebrantable de Tetr en el mundo emprendedor me brindó los recursos y la orientación necesaria para superar desafíos y aprovechar oportunidades”.