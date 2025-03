La incógnita que mantiene Pusineri en la previa de Atlético Tucumán - Vélez

A pesar de la derrota, el entrenador destacó el nivel de competencia que mostraron sus dirigidos frente al equipo de Marcelo Gallardo. “Yo fui a ver a River contra la selección de México y los mexicanos no pasaron la mitad de cancha. Nosotros en un momento dado jugamos un partido de igual a igual y nos enfrentamos mano a mano con campeones del mundo, como Montiel, Armani, Pezzella, Acuña, y con un jugadores de la selección chilena como Paulo Díaz. En muchos pasajes estuvimos a la altura. Lastimosamente no pudimos, pero vengo recibiendo mensajes de mucha gente que me dice que este es el camino. Eso, al menos, alivia un poco el dolor de no haber conseguido el resultado que queríamos”, se sinceró el ex técnico de Independiente.