La travesía solidaria de Marcos Di Palma hasta Bahía Blanca: irá pueblo por pueblo recolectando donaciones

El regreso de Marcos Di Palma a las carreras automovilísticas no será precisamente por un trofeo o un primer puesto, si no para ayudar a quienes lo perdieron todo en Bahía Blanca. El ex piloto de Turismo Carretera recorrerá 700 kilómetros con su camión, en una travesía para asistir a los más afectados por el atroz temporal.