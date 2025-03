Sisto Terán pidió no “encapsular” el armado electoral para enfrentar a Milei

Terán se refirió al espacio que vienen gestando el ex senador Juan Manzur, el legislador Javier Noguera y el diputado Pablo Yedlin bajo el paraguas político de Cristina Kirchner para enfrentar a una eventual lista jaldista en las elecciones. “Javier Noguera y Pablo Yedlin me merecen el mayor de los respetos. Estuve con Javier en Buenos Aires, charlando de estas cosas. Los dos son personas políticas de peso, de mucha proyección política futura. Yo estoy dispuesto a acompañar, pero creo que si nos encapsulamos no sirve. Hay que ir con un concepto más omnicomprensivo de toda la gente que está viendo con estupor lo que está pasando”, insistió.