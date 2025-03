“Tucumán no está preparada para estas precipitaciones”

Alejandro Diego Brown, doctor en Ciencias Naturales y presidente de la Fundación ProYungas, advirtió en comunicación con LA GACETA que la falta de planificación urbana y la alteración de los cursos de agua agravan el problema. “Estos eventos van a seguir ocurriendo. No me sorprendió la lluvia porque estamos en un período de precipitaciones, pero sí me preocupó ver una ciudad poco preparada. Era un caos, y además peligroso”, señaló.