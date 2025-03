Un cumpleaños de película para el hijo menor de Leo Messi y Antonela Rocuzzo

El look de Ciro, fiel a la temática, no pasó desapercibido. El pequeño lució una remera amarilla estampada con Simba, pantalones cortos negros y zapatillas verdes y naranjas, complementando perfectamente la decoración. Lionel Messi y "Anto", como siempre, se destacaron con atuendos coordinados: el futbolista optó por un conjunto en tonos verdes, mientras que Antonela eligió un look más safari, acorde con el estilo de la decoración.