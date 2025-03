El olvido de Gianni Infantino que encendió la polémica en el fútbol argentino

El “Xeneize”, que integra el grupo C junto al Bayern Munich, Auckland City y Benfica, también fue parte de la cita, pero el olvido de River no fue el único detalle que causó revuelo. Además, Infantino hizo referencia a las estrellas que estarán presentes en el torneo, citando a jugadores de renombre internacional como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lionel Messi, Vinicius Jr. y Jude Bellingham. Pero no mencionó a ninguna estrella sudamericana, lo que dejó a muchos con la sensación de que el continente que aportará a grandes representantes fue, nuevamente, olvidado.