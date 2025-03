Lourdes Arrieta hizo las paces con Martín Menem: ¿vuelve a La Libertad Avanza?

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, confirmó que recompuso su relación con el presidente de la Cámara de Diputados y referente de La Libertad Avanza, Martín Menem. "Él me pidió disculpas en privado y la relación es muy buena", aseguró en diálogo con MDZ. No obstante, pese a recibir insistentes pedidos desde el oficialismo para que vuelva a sumarse al espacio, Arrieta se mantiene firme en su decisión de no regresar. "Tengo coincidencias, pero muchas críticas, como por ejemplo la situación de los abuelos (por los jubilados)", agregó. Además, anunció que no participará de las elecciones de medio término y que, por el momento, no impulsará la creación de un nuevo partido político, una idea que había barajado en el pasado.